Van Avermaet (32ste) "Heel diep gegaan" 26 juli 2019

Als 32ste reed Greg Van Avermaet over de streep. Helemaal leeg gereden. Onze landgenoot schoof mee in de vroege vlucht, en reed vlak voor de Col d'Izoard weg met twee medevluchters. Van Avermaet werd op het einde van de rit beloond met de Prijs van de Strijdlust. "Een mooie trofee in een bergetappe", aldus de renner van CCC terwijl er een hevig onweer losbarstte. "Ik ben heel diep gegaan. Dit was één van de zwaarste ritten in deze Tour. Je mag niet vergeten dat ik 75 kilogram moet meesleuren. Dat CCC nog geen rit gewonnen heeft. Ik werd eens derde, pakte nog een aantal ereplaatsen. We proberen ons toch te tonen."

