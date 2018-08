VAN AVERMAET (25ste) mist goeie vlucht: "Zal even duren voor ik hier overheen ben" 13 augustus 2018

Greg Van Avermaet had er geen geheim van gemaakt hoe belangrijk hij dit EK vond, en verstopte evenmin zijn ontgoocheling dat hij de afspraak gemist had: "Ik had me echt gesoigneerd voor dit EK. Ik voelde me goed, de koers was slopend genoeg. Dan is het normaal dat je ontgoocheld bent als de omstandigheden voor mij tegenzitten. Het zal even duren eer ik hier over ben." Van Avermaet besloot niet mee te gaan wanneer Van Aert en co vertrokken. "Ik zat nochtans niet ver. Maar ik was de man voor de twee laatste rondes. Er restte nog vijftig kilometer. Er was al gedemarreerd, en de ene keer komt alles terug, maar bij deze stopte het. Ik zat niet in de eerste groep, en we hadden twee Belgen mee. Het was niet aan ons om het gat dicht te rijden. Al begrijp ik Duitsland niet, als ze denken dat ze met Denz kunnen winnen..." Van Aert kreeg wel een compliment van Van Avermaet: "We wisten al voor vandaag dat hij een groot talent is en op zo'n parcours zeker uit de voeten kan. Een derde plaats is niet slecht. Als ploeg koersten we sterk, het is alleen jammer voor mij dat ik niet in de finale zat." (BF)

