Van Avermaet (15de) klimt met allerbesten 21 februari 2020

De rit naar de Alto da Foia was er zo één waarbij de deur achteraan open stond. Geen spek voor de bek van de klassieke coureurs. Trentin moest lossen op meer dan 20 kilometer van de finish, Gilbert op 16 kilometer, Van der Poel op 4 kilometer, maar wie hing nog steeds aan het staartje onder de rode driehoek: Greg Van Avermaet (34). De Oost-Vlaming reed met de beste vijftien klimmers mee naar boven. "Ik klim inderdaad heel goed. Het effect van mijn hoogtestage, denk ik. Mijn gewicht is ook lager dan anders. In de slotkilometer brak ik mentaal. Ik zat echt op mijn limiet en ik wist dat er rond me nog mannen zaten die zich klaarmaakten om aan te vallen. Dan weet je dat je niet moet hopen. Dit was het maximum. Maar het is wel goed nieuws."

