Van Ardooie tot Wetteren kan je Rode Duivels zien 21 februari 2020

Van Ardooie tot Wetteren zullen deze zomer de fandorpen verrijzen, met grote schermen als die nog beschikbaar zijn. In meer dan twintig Vlaamse gemeenten staat nu al vast waar en wanneer de wedstrijden van de Rode Duivels worden vertoond. Het lijstje zal de komende weken en maanden nog groeien. In sommige gevallen organiseert het gemeentebestuur de feestelijkheden, maar meestal gaat het om privé-initiatieven. Op de Oostendse Wellington-renbaan worden niet minder dan 24 schermen neergepoot, waaronder eentje van 84 m2. Het - voorlopig - grootste exemplaar komt op 't Zand in Brugge. Daar kunnen duizenden fans de matchen volgen op een scherm van 100 m2. In Ingelmunster krijgen de supporters er op 18 juni na de wedstrijd tegen Denemarken nog een optreden van Willy Sommers bij. En in Kortrijk komen ze met een Kiss Cam, die zoenende koppeltjes meteen op het reuzenscherm in beeld brengt, én met Rode Duivels-betaalkaarten om drank en dergelijke mee te kunnen betalen.

