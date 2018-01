Van Aert 00u00 0

Zonder discussie is Wout van Aert een zeer goede crosser. Maar dat hij al twee keer wereldkampioen is geworden, heeft hij dan wel te danken aan de materiaalpech (4 keer) van Mathieu van der Poel! Zonder deze pech stond hij al in de douche, en moest Van Aert nog finishen.

Rudi Steynen, Zwijndrecht

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN