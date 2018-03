Van Aert: "Zwaarste arbeid achter de rug" 22 maart 2018

Wout van Aert reed ook in De Panne een alerte wedstrijd. Hij voerde mee de forcing tijdens de eerste van drie passages in de Moeren. "De hellingenzone was té ver van de finish om iets te proberen. Bij de eerste passage door de Moeren nam ik wel initiatief. Beter dat dan afwachten en te moeten achtervolgen. Maar de wind stond gewoon niet gunstig genoeg om echt koers te maken." Tijdens de laatste passage in de Moeren liet Van Aert zich samen met ploegmaats Waeytens en Goolaerts verrassen. "Maar we zijn rustig gebleven, konden al bij al vlot terugkeren en Zico afzetten voor de sprint. Maar die is pas aan zijn tweede koers toe en heeft nog wat tijd nodig om voor de prijzen te sprinten. Toch zetten we vandaag een degelijke prestatie neer en merk ik dat de conditie in stijgende lijn gaat." Voor Van Aert komen de veertien dagen van de waarheid er aan. "Morgen nog een stevige training en dan twee dagen rusten in functie van Gent-Wevelgem. De zwaarste arbeid is achter de rug." (DNR)

HLN