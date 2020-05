Exclusief voor abonnees Van Aert ziet verplaatsing WK niet zitten 16 mei 2020

Een eventuele verplaatsing van het WK in Aigle/Martigny (20-27/9) naar ergens in november in het Midden-Oosten? Dat ziet Wout van Aert niet zitten. "Ik ben er geen voorstander van", vertelde hij in een dubbelgesprek met Jumbo-Vismacoach Merijn Zeeman voor VTM. "De nieuwe kalender was een hele puzzel, maar ik vind hem wel te overzien. Hij is 'eindig'. Begin november zouden we klaar zijn met de Vuelta. Mooi. Maar als ze er nu ook nog een WK aan gaan vastkleven, vind ik het té lang. Dan kom je al in het vaarwater van volgend seizoen." (JDK/MCA)