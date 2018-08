Van Aert ziet 'maatje' Merlier winnen 04 augustus 2018

Zien winnen doet soms evenveel plezier. Dat mocht Wout van Aert ervaren in de derde etappe van de Ronde van Denemarken. 'Maatje' Tim Merlier versloeg in de massaspurt de Italianen Minali en Guardini. Milan Menten werd zesde. Van Aert zelf bleef leider en begint vandaag met zes seconden voorsprong op de Deen Kamp en tien op de Amerikaan Carpenter aan de 19,1 kilometer lange individuele tijdrit in Nyköbing Falster. Voor Merlier (25), de voorbije jaren steun en toeverlaat van de drievoudige wereldkampioen veldrijden, was het na de Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde de tweede wegzege van het seizoen. (JDK)