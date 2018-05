Van Aert wacht op voorstel Nuyens 12 mei 2018

Wout van Aert is terug van vakantie en heeft de trainingen hervat. Na een uitstekend debuut in de Vlaamse voorjaarsklassiekers bouwt de drievoudige wereldkampioen veldrijden conditioneel opnieuw op voor het tweede deel van zijn wegcampagne, met onder meer het BK. Zoals aangekondigd zat Van Aert ook aan de onderhandelingstafel met zijn teammanager, Nick Nuyens. Het nummer drie van de Strade Bianche heeft nog een contract tot eind 2019, maar Nuyens wil hem heel graag langer in de ploeg wil houden. Volgens onze bronnen zal Veranda's Willems zijn aflopende verbintenis niet verlengen, maar heeft Nuyens een alternatief gevonden. Cosponsor Crelan, aan boord tot eind 2019, lijkt zijn lot te willen koppelen aan dat van van Aert. Uiteraard zal Nuyens van Aert bepaalde garanties moeten kunnen bieden, want de interesse van andere (WorldTour-)teams is enorm. (JDK)

