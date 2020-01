Exclusief voor abonnees Van Aert voor het eerst weer op tijdritfiets 16 januari 2020

00u00 0

Nieuwe stap in de revalidatie van Wout van Aert (25): de man heeft voor het eerst met zijn tijdritfiets getraind. "Dat was zes maanden geleden", zegt hij. Sinds zijn zware val in de Tour was Van Aert nog niet aan een tijdrittraining toegekomen. Gisteren in Spanje was het dus zover. "Mijn Bianchi Aquila heeft me als vanouds doen afzien, maar op het einde waren we toch weer beste vrienden. Het was een goeie dag."

