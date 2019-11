Exclusief voor abonnees Van Aert voor het eerst weer door de modder 02 november 2019

Terwijl zijn collega's de Koppenberg bedwongen, maakte Wout van Aert sinds zijn val in de Tour gisteren zijn eerste trainingstocht op een veldritfiets. In het Kempense zand legde hij 68,9 kilometer af, goed voor een rit van 2,5 uur. "First ride offroad", schreef hij op Strava. (GVS)