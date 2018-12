Van Aert verontschuldigt zich bij UCI 26 december 2018

Wout van Aert heeft zich op Twitter verontschuldigd voor de commentaar die hij eerder had op de aftelklok die de UCI na de Wereldbekermanche in Namen liet plaatsen. Dat deed ze om aan te tonen wanneer de podiumceremonie van start moet gaan. De UCI plaatste die klok na kritiek van andere renners op Van Aert: de wereldkampioen zou te veel tijd nemen voor zijn cooling down, waardoor de podiumhuldiging telkens vertraging opliep. Van Aert vond die klok aanvankelijk maar niets, maar neemt nu gas terug. "Ik wil me verontschuldigen bij de UCI voor mijn commentaren over het nieuwe timingsysteem", zegt hij. "Ik ben het eens met de tijdklok, het maakt de zaken duidelijk voor iedereen." Hij vraagt wel om een "realistische timing". (GVS)

