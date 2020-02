Exclusief voor abonnees Van Aert start toch in Omloop 27 februari 2020

Wout van Aert (25) heeft zijn voorjaarsprogramma bijgestuurd: de crosser start zaterdag dan toch in de Omloop. Normaal was zijn wegdebuut voorzien voor de Strade Bianche, op 7 maart. "Wij anticiperen op een eventuele annulering van andere koersen op zijn programma", klinkt het bij zijn ploeg Jumbo-Visma. Dan gaat het niet alleen om de Strade Bianche die wordt bedreigd door het coronavirus, maar ook om de GP Industria & Artigianato (8/3) en Milaan-Sanremo (21/3). "We willen zo voorkomen dat Wout pas over een maand aan zijn seizoen zou kunnen beginnen", aldus de ploeg. Met welke ambitie Van Aert aan de start komt, zal hij morgen zelf vertellen op een persconferentie. (BA)