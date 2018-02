VAN AERT slijpt de messen Doseren 03 februari 2018

Het werd een gevulde vrijdag. 's Morgens stond mijn laatste looptraining op het menu. Voor de gelegenheid in het gezelschap van onze bondscoach Sven Vanthourenhout. Na het ontbijt volgde de laatste persbabel en massage. In de namiddag reed ik ook nog een laatste keer achter de brommer. Ik heb de trip wat uitgesteld in de hoop een beetje droog te kunnen fietsen, maar dat bleek wishful thinking. De rest van de dag stond in het teken van rust. Concreet: wat tokkelen op de laptop. Tussendoor is zowel mijn verloofde Sarah als Niels Albert nog op bezoek geweest. Iedereen weet ondertussen dat ik Sarah altijd graag in mijn buurt heb. Ik wil mijn gewoontes van een 'gewone' cross niet overboord gooien tijdens een WK. Niels is me komen briefen over de staat van het parcours: in tegenstelling tot wat ik hoor van Mathieu van der Poel vind ik het wel loodzwaar. Wie hier niet doseert, kan zichzelf tegenkomen en kopje-onder gaan. De materiaalpost bijvoorbeeld is een klein moeras. De voorbije dagen is die zone zo veel mogelijk gespaard gebleven, maar de vier voorafgaande wedstrijden zullen die passage herschapen in een modderpoel en dat is dan maar één van de vele loopstroken. Mathieu verkende gisterenvoormiddag voor het eerst de omloop en maakte naar verluidt een ferme tuimelperte. Niets fout mee. Tijdens zo een verkenning is het wat aftasten, de beste lijnen zoeken. Zelf rijd ik deze middag, tussen de WK's voor junioren en dames door, ook nog een aantal rondjes en kan ik een punt zetten achter mijn voorbereiding die volledig volgens plan is verlopen. Zoals steeds, eigenlijk. De aard van het beestje, hé. Lastminutewijzigingen zijn niet aan mij besteed. Vanavond bekijk ik nog één of twee afleveringen van de Netflix-serie Arrow en rond 23 uur gaat het licht uit. Met dank aan kamergenoot Tim Merlier die het initiatief neemt om toch niet te laat de ogen te sluiten. En morgen gaan we knallen. Dat ik er alles zal aan doen om mijn WK-missie tot een goed einde te brengen, weten jullie ondertussen. Hopelijk met de steun van de vele duizenden Belgische fans, hier op de flanken van de Cauberg.

