Van Aert SLIJPT DE MESSEN Conditie stukken beter dan vorig jaar 01 februari 2018

Dat Mathieu van der Poel na het WK van vorig jaar veel op revanche gecrost heeft, wordt me verteld. Ik geloof dat best, zeker in de net daaropvolgende weken zal hij er op gebrand geweest zijn om orde op zaken te stellen. Maar daar kan je niet een hele winter op teren. Mathieu is dit seizoen vooral sterker geworden omdat hij een jaartje ouder is en - in tegenstelling tot andere jaren - blessurevrij is gebleven. Anderzijds, zondag zal hij ongetwijfeld wel terugdenken aan Bieles. Dat kan niet anders. De lekke banden van vorig jaar zullen hem extra motiveren om de puntjes op de i te zetten. Valkenburg zal hij als zijn echte revanche zien. Maar voor wie er nog aan twijfelde, geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om me daar bij neer te leggen. Ik kreeg gisteren nog eens de bevestiging dat mijn huidig vormpeil optimaal is. Tijdens onze laatste bostraining in Langdorp, hebben zowel de ploegmaats Tim Merlier, Stan Godrie als ikzelf het anaëroob systeem getraind. Concreet betekent dit vijftien sprints rijden, verdeeld over reeksen van vijf. Een eerste reeks van twintig seconden, een tweede van vijftien seconden en tot slot nog eens vijf sprints van tien seconden. Met tussen elke spurt drie, vier minuten rustig door het bos fietsen, zodat je helemaal uitgerust aan de volgende inspanning begint. Op die manier spreek je telkens je maximale vermogen aan. Voor mij een ideale oefening een paar dagen voor het WK omdat dit sowieso ook zondag van pas zal komen, maar tezelfdertijd zit je na deze anderhalf uur durende training toch niet stikkapot. Achteraf heb ik wel stiekem mijn wattagemeter geïnspecteerd en vastgesteld dat mijn conditie op dit moment zeker zo goed is als die van het WK van twee jaar geleden in Heusden-Zolder en stukken beter dan die van vorig jaar in Luxemburg. Al had ik daar wat trainingsachterstand door die knieblessure, natuurlijk. Gisteren haalde ik meermaals een piek - die wordt telkens opgemeten na vijf seconden sprint - van boven de 1.450 watt. Mooie cijfers om de laatste intensieve training mee te beëindigen. Ik zak deze namiddag met een gerust gemoed richting Valkenburg af.

