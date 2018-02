VAN AERT slijpt de messen Ambiance 02 februari 2018

"We zijn op Nederlandse bodem. Gisterennamiddag rond de klok van vijf uur ben ik in Hotel Walram, onze uitvalsbasis voor de komende drie dagen, aangekomen. Na het inchecken en een massagebeurt was het al snel tijd voor het avondeten. En dan begrijp je meteen het voordeel van de ministage van een week geleden: dezelfde ambiance van toen zat er meteen weer in. Met Daan Soete als sfeermaker van dienst. Altijd in voor een grap, die kerel. 's Avonds op mijn smartphone bekeek ik nog enkele video's en foto's van de parcoursverkenning. Ik zag voornamelijk veel met modder aangeladen fietsen en valpartijen de revue passeren. Vooral de schuine kantjes lagen er glibberig bij. De laatste grassprieten op deze stroken hebben het niet overleefd, vrees ik. Met andere woorden: de regen en de twee uur durende verkenning hebben onomkeerbare schade aangericht. Het wordt zware kost, dit weekend. Veelbelovend. Ik kan mij overigens vinden in de analyse van Richard Groenendaal, die beweert dat je in de technische afdaling het WK niet kan winnen. Op de opmerking dat Mathieu daar drie, vier seconden kan pakken, heb ik een tweevoudig antwoord. In eerste instantie zal ik proberen om dat niet toe te staan, dan moet ik geen gaatjes dichten. Maar vooral: de omloop is zo zwaar, dat ik overtuigd ben dat op andere stukken met veel meer seconden zal gegoocheld worden dan in die afdaling. Dat is een immens verschil met de andere crossen van het voorbije seizoen. Meestal slaat Van der Poel een klein kloofje, die hij dan verder uitbouwt. En ook, alles hangt af van het gevoel waarmee je rondrijdt. Als je je de beste in de koers voelt, dan zal je ook met vertrouwen die afdalingen aanvatten. Zoals Groenendaal terecht opmerkt, ik kan ook wel met een fiets overweg. Om daar een beduidende kloof te slaan, moet je al risico's nemen, waardoor de kans op het maken van foutjes wel heel groot wordt..."

