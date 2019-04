Exclusief voor abonnees Van Aert rijdt zich helemaal kapot 15 april 2019

00u00 0

Als een wrak ligt Wout van Aert (24) op de grond, vrouw Sarah ontfermt zich over hem. Hij reed lek, kwam terug, gleed onderuit en kwam nóg eens terug, maar in de finale kraakte hij. Van Aert finishte als 22ste. Dat het een fenomenale inspanning was? "Daar heb ik nu niet veel aan", vloekte hij in tranen. "Ik ben stikkapot. Mag ik volgend jaar eens geluk hebben in Parijs-Roubaix?"

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen