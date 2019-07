Exclusief voor abonnees Van Aert onderging tweede operatie op geheime locatie 25 juli 2019

Wout van Aert heeft een tweede operatie ondergaan, die het herstelproces na zijn zware valpartij in de Tour moet bevorderen. Het betreft een ingreep aan de geraakte spier in zijn bovenbeen en heup, waar een uitsteeksel van een dranghek in de slotfase van de individuele tijdrit in Pau een diepe, gapende wonde in trok. Waar Van Aert die operatie precies onderging, wordt door zijn team Jumbo-Visma angstvallig geheim gehouden. "Omdat we Wout op dit moment een beetje willen beschermen tegen alle media-aandacht en zijn revalidatie zo goed en zo rustig mogelijk willen laten verlopen", zegt perswoordvoerder Ard Bierens. "Laat het ons hier op houden dat de ingreep gebeurde in een (Belgisch of Nederlands, red.) ziekenhuis waar wij heel nauw mee samenwerken."

