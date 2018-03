Van Aert morgen in GP Denain 17 maart 2018

Zondag staat in Noord-Frankrijk de GP Denain op de kalender. Er staan slechts twee WorldTourteams aan de start (FDJ en AG2R), samen met een pak procontinentale ploegen zoals Veranda's Willems, Cofidis, Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise, Vital Concept, Wanty-Gobert en WB Aqua Protect Veranclassic. Ook BMC was aangekondigd, maar haakte af door een te grote ziekenboeg. Het parcours is vernieuwd en doet 12 kasseistroken aan, waaronder eentje uit Parijs-Roubaix, goed voor meer dan 20 kilometer kinderkopjes. Wout van Aert start er morgen ongetwijfeld als één van de favorieten. De wedstrijd is live te volgen op France 3 en Eurosport. (DNR)