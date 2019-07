Exclusief voor abonnees Van Aert moet ook vier criteriums schrappen 22 juli 2019

Wout van Aert zou na de Tour enkel nog de Prudential RideLondon rijden, voor hij zich volledig toelegt op het nieuwe veldritseizoen. Tenminste: dat is de enige UCI-wedstrijd die nog op z'n programma stond. De ritwinnaar van Albi was ook aangekondigd in vier Belgische na-Tourcriteriums: Aalst (29/7), Roeselare (30/7), Antwerpen (31/7, geen 'duel' met Mathieu van der Poel dus) en Herentals (1/8). Al die koersen vallen uiteraard weg. (JDK)