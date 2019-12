Exclusief voor abonnees Van Aert met 'Dream Team' naar Tour 21 december 2019

00u00 0

"Een 'Dream Team'", zo noemt Tom Dumoulin zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma, die gisteren werd voorgesteld in de 'support office' van nieuwe cosponsor Hema in Amsterdam. Niks overdreven, als je de samenstelling van de Tourkern bekijkt. Team Ineos krijgt flinke concurrentie, want met Dumoulin, Roglic en Kruijswijk speelt het Nederlandse WorldTourteam in juli 2020 liefst drie klassementskopmannen uit. Ook onze landgenoten Wout van Aert en Laurens De Plus zijn nú al zeker van selectie. Topspurter Dylan Groenewegen wordt opgeofferd en mag zich concentreren op de Giro en de Vuelta. De afwezigheid van Groenewegen houdt in dat Van Aert wat meer zijn kans zal mogen gaan in de lastigere (spurt)etappes. Roglic start zijn seizoen in Parijs-Nice en rijdt ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dumoulin begint in Valencia en neemt er na de Tirreno, Milaan-Sanremo en Baskenland de twee Waalse klassiekers en de Gold Race bij.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis