Van Aert mee op stage met Jumbo 18 december 2018

00u00 0

Wout van Aert laat er geen gras over groeien. De drievoudige wereldkampioen veldrijden vervoegde meteen na de Superprestigecross in Zonhoven van afgelopen zondag zijn nieuwe team Jumbo-Visma op stage in Sant Feliu de Guixols, in de buurt van Girona. Dat wijst erop dat de deal met de Nederlandse WorldTourploeg voor 2019 helemaal rond is.