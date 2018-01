Van Aert mag ook naar Gent-Wevelgem 26 januari 2018

Nog meer goed nieuws gisteravond voor Wout van Aert en co. Ook de wildcard voor Gent-Wevelgem (25 maart) is een feit. Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert en WB-Aqua Protect-Veranclassic werden als laatste teams toegevoegd aan het startveld. Vraag is of Van Aert Gent-Wevelgem zal opnemen in zijn programma of eerder kiest voor de E3 Harelbeke, twee dagen eerder. (JDK)