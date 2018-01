Van Aert mag niet op WK-parcours 25 januari 2018

Vandaag en morgen houdt de Belgische selectie (elite dames en heren) een ministage in Valkenburg. Daarbij staat ook een parcoursverkenning op het programma. Wout van Aert zakte echter een dag eerder naar de Limburgse toeristenstad af. Gisteravond nam de wereldkampioen, samen met ploegmaats Merlier en Godrie, ploegleider Niels Albert en een mecanicien en verzorger, al zijn intrek in een hotelletje in de buurt. "Ons doel was om die ministage te verlengen", vertelt Albert. "Helaas kregen we een 'njet' van de organisatie om het parcours te verkennen. Begrijpelijk, want het ligt er bijzonder zwaar en nat bij en de omloop moet voorlopig zo veel mogelijk gespaard worden. Alleen morgen wordt een uitzondering gemaakt voor de Belgische ploeg." Gelukkig liet Albert zich vooraf informeren. "Zodat we in de voormiddag alsnog onze veldtraining in Langdorp afwerkten. Nadien trainde Wout nog een uurtje achter de wagen en zakten we af naar Valkenburg. Zo genieten onze renners in alle rust van een avondmaal en een deugddoende massagebeurt. Morgenvoormiddag (vandaag, red.), staat nog een intervaltraining op het menu, waarna Wout en Tim 's namiddags aansluiten bij de rest van de Belgen." Albert maakte gisteren in zijn eentje nog een wandeling en was snel overtuigd. "Dit wordt een verdomd lastig WK."

