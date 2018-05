Van Aert maakt debuut als cocommentator 29 mei 2018

Wout van Aert zal zaterdag als cocommentator fungeren tijdens de Heistse Pijl. De wereldkampioen veldrijden kruipt voor het eerst in de commentaarcabine naast VTM-sportjournalist Merijn Casteleyn. Van Aert treedt zo in de voetsporen van Tom Boonen, die onder meer cocommentator was tijdens Milaan-Sanremo. De Heistse Pijl eert de overleden ploegmaat van Van Aert, door 'in memoriam Michael Goolaerts' als ondertitel van de wedstrijd te gebruiken.

