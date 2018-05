Van Aert- Lotto of het ideale huwelijk COLUMN | WUYTS 05 mei 2018

De Giro zuigt aandacht naar Jeruzalem. Opgelet voor wat elders achter schermen beweegt. De grote transfers komen in een beslissende fase. Geruchten omhelzen nu al de waarheid. Neem nu Wout van Aert. De voorjaarsrevelatie ligt nog tot eind 2019 onder contract bij Sniper Cycling, het team van Nick Nuyens. Met Veranda's Willems en Crelan als hoofdsponsors. Niets aan de hand, op het eerste gezicht. Tenzij het besef dat Van Aert na zijn formidabele lente een stap hogerop moet zetten. Daar zijn naast supporters ook ploegmanagers en zelfs sponsoren van overtuigd. 'Bij Wout gaat het verdomd hard vooruit', klonk het uit de mond van belangenbehartiger Jef Van den Bosch. Spreekt voor zich dat Jef dikke, meepikbare graantjes ziet liggen. 'De ploeg zal mee moeten evolueren', voegde hij daar fijntjes aan toe. Nick Nuyens begreep dat wel. En toch liep niet alles snor. In het crosssegment viel daar plots dat harde nieuws: 'Tim Merlier stapt over naar Sauzen Pauwels-Vastgoedservice.' Wout was zijn crossbuddy kwijt en geen van de sponsors die de klap zag aankomen. Vier weken na hun vraag 'waarom?' gaf Nuyens nog geen antwoord. Dat iedereen vervangbaar is? Zeg me door wie. De crossmarkt is verzadigd. Ander probleem: het engagement van Veranda's Willems. Loopt dat na 31 december 2018 nog door? De bouwfirma prijkt intussen in dikke letters op de shirts van KV Oostende. De ex van Coucke. Marc keerde na zijn voetbaloverstap ook niet meer terug naar 'het veloke'. Staat het wintergerichte Crelan straks alleen? Geen sprake van. Van wakkere bankiers kun je verwachten dat ze anticiperen. De markt aftasten met respect voor de huidige partners, zo heet dat dan. Met wie praten? Een formatie uit de WorldTour graag. Dat is waar Van Aert voortaan thuishoort. Niet in 2020, maar zo snel als dat kan. Op een echt professioneel niveau dat nog een reuzenstap faciliteert. Sky, Bahrein? Ach neen, geen affiniteiten met de cross. Die knusse wereld waarin Wout en vooral Sarah graag nog een paar jaar willen gedijen. Quick.Step? Van vier naar vijf kasseikopmannen? Kom, niet overdrijven hé. Wout moet niet één van de velen worden en in onderdanigheid kansen laten schieten. Waar dan wel? Ha, kwam daar toch dat nieuwtje dat Lotto-Soudal nu echt wel in cross geïnteresseerd is. En heus wel brood ziet in een alliantie met een gulle veldpartner. Vanwege de broodnodige injectie om Van Aert in te lijven. Sergeant had vorig jaar al een half miljoen veil. Dat moet haast verdubbelen. Crelan-Lotto in de winter, een Crelan-logootje op de mouwtjes van Lotto-Soudal in lente en zomer. Het is naast gevat ook lucratief. En sportief razend interessant. De mix Benoot-Van Aert met een goeie Keukeleire in steun wordt de ideale format om Quick.Step te bekampen. Zouden de partijen al gepraat hebben? De vraag stellen is ze beantwoorden. Nu ik daarbij stilsta: Sergeant, De Geyter en vooral Loterij-CEO Jannie Haek kunnen het zich echt niet veroorloven naast de Belg Van Aert te grijpen. Rest nog een probleem: wil Van Aert zich vrijkopen? En handelt Nuyens in het belang van Wout?

