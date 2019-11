Exclusief voor abonnees Van Aert krijgt gelijk, Nuyens gaat in beroep 27 november 2019

Wout van Aert heeft gisteren van de arbeidsrechtbank in Mechelen gelijk gekregen in zijn proces tegen zijn ex-ploegleider Nick Nuyens. De renner verbrak in september vorig jaar zijn contract met Nuyens om dringende redenen. Nuyens verweet de renner misbruik van het ontslagrecht en eiste een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro. De rechtbank meent nu dat er een vertrouwensbreuk was en dat die geldt als een dringende reden. Nuyens, die de gerechtskosten moet betalen, gaat in beroep bij het arbeidshof in Antwerpen. Dat zal de zaak ten vroegste over een jaar behandelen. Meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van Van Aert, vreesde al dat Nuyens zich er niet bij zou neerleggen. "Het gaat om heel veel geld."

