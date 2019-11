Exclusief voor abonnees Van Aert "Ik ben nergens nog veilig..." 23 november 2019

00u00 0

Wout van Aert blijft hard werken aan zijn terugkeer. Zo werd de renner van Jumbo-Visma gisterenmiddag gespot op het strand van Sint-Anneke. "Ik ben nergens nog veilig...", reageerde Van Aert via Twitter.

Op hetzelfde strand in Antwerpen wordt op 12 januari overigens het BK veldrijden afgewerkt, maar of Van Aert daar aan de start zal staan, is maar de vraag. Hij gaf al aan dit seizoen nog te willen crossen, maar wanneer we hem voor het eerst in het veld zullen zien, is nog niet duidelijk.

