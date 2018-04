Van Aert half mei met Nuyens aan tafel 27 april 2018

Wout van Aert is dan toch met zijn aanstaande bruid Sarah De Bie vertrokken op vakantie. Bestemming: Zuid-Afrika. "Zo kan hij toch even bekomen van het fysiek zware voorjaar op de weg en de emotionele rollercoaster waarop hij belandde na het overlijden van ploegmaat Michael Goolaerts", legt Van Aerts manager Jef Van den Bosch uit. De drievoudige wereldkampioen veldrijden had zijn geplande, drie weken durende roadtrip langs de Amerikaanse westkust afgelast, omdat hij onder geen enkel beding de uitvaart van 'Goolie' wilde missen. Die vond dinsdag plaats in Hallaar. Na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika gaat Van Aert aan tafel zitten met Nick Nuyens, teammanager van Veranda's Willems-Crelan. "Dat zal rond half mei zijn", zegt Van den Bosch. "Op de agenda: de uitstippeling van Wouts verdere programma dit lopende wegseizoen. Maar ook: de bespreking van zijn toekomst." Zoals eerder gemeld, staat er geen maat op de ambitie van Van Aert. "Zijn hoofd staat nú al naar de WorldTour. En de interesse op dát niveau is enorm", gaf Van den Bosch een maand terug aan. Eén grote maar: Van Aert heeft nog een contract tot eind 2019. Verwacht wordt dat Nuyens dat zal willen openbreken. Voor Van Aert zelf zijn een duidelijke toekomstplanning, een stevige structuur en een aantrekkelijk koersprogramma prioritair. Waarbij hij de weg en het veld wil blijven combineren. (JDK)

