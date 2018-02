Van Aert gebruikt techniek uit boekje van 1921 03 februari 2018

00u00 0

"Sommige renners weten niet hoe ze met hun fiets moeten omgaan. Ze weten niet hoe ze hem moeten dragen en neerzetten, hoe ze hem kunnen gebruiken als hefboom om gemakkelijk over hindernissen te klimmen. Ze zien er klungelig uit en lijken altijd bang om hun materiaal te beschadigen." Zo begint de Franse wielrenner Eugène Christophe -de eerste kampioen in de cyclocross - zijn boekje uit 1921, met tips and tricks voor veldrijders. In tientallen foto's toont hij hoe het moet, om met een fiets door een bos te rijden, een helling te beklimmen met de fiets op de schouder of om uit een diepe put te klimmen. Het was de eerste handleiding in haar soort, en op een paar nieuwe evoluties na gebruiken Wout Van Aert en co nog altijd dezelfde methodes in hun wedstrijden.

