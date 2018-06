Van Aert dineert met Bakelants en... Cipollini 12 juni 2018

Wout van Aert vertoeft momenteel in het Italiaanse Lucca om deel twee van zijn wegcampagne voor te bereiden. Een intensieve stage, al kan de boog niet altijd even gespannen staan. Zondagavond schoof de veldritwereldkampioen samen met Jan Bakelants en Italiaanse wielerlegende Mario Cipollini de benen onder tafel in een restaurant van de Toscaanse stad. In goed gezelschap, heet zoiets. Nog even meegeven: Van Aert viert op 17 juni zijn comeback in de Elfstedenronde. Nadien volgt onder meer het BK in Binche (24/06) en de Ronde van Oostenrijk (07/07-14/07). (XC)

