Van Aert: "Crossers hebben startgeld hard nodig" 11 juli 2020

Papa in spe Wout van Aert (25) bereidt zich in Tignes voor op het drieluik Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo. Maar zijn hart klopt ook nog steeds voor de cross. De drievoudige wereldkampioen van Jumbo-Visma vindt het geen goed idee om de startgelden in het veldrijden af te schaffen. "Ik heb er een dubbel gevoel bij", vertelt hij bij wielerflits.be. "We gaan allemaal door een moeilijke periode. Sponsors zijn terughoudender en dan wordt het voor de organisatoren ook puzzelen. Ik vind het logisch dat wij ons als crossers flexibel moeten opstellen. Maar ik heb de indruk dat de coronacrisis wordt misbruikt om de startgelden af te schaffen en daar heb ik het moeilijk mee. Er gaat nog steeds veel geld om in de cross en de startgelden zijn nu eenmaal de manier waarop wij vergoed worden. Ik heb het geluk dat Jumbo-Visma mij in alles ondersteunt. Maar collega's die deel uitmaken van een specifiek crossteam gaan hierdoor in de problemen komen. Zij moeten voor een groot deel hun boontjes zelf doppen en daarvoor hebben ze die startgelden hard nodig." (KDZ)

