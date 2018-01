Van Aert begint wegseizoen in Omloop of Strade Bianche 00u00 0

Het wegprogramma van Van Aert wordt steeds wat duidelijker. Ofwel begint hij in de Omloop, ofwel in de Strade Bianche. Als ploegmanager Nick Nuyens groen licht krijgt voor de Strade, begint Van Aert dus een week later dan oorspronkelijk gepland aan zijn voorjaar, namelijk op 3 maart. Krijgt Nuyens' team geen wildcard, dan begint Van Aert in de Omloop. Kuurne-Brussel-Kuurne laat hij sowieso schieten. Zijn tweede wedstrijd is er ook al één op Italiaanse bodem: de GP Industria & Artigianato, een wedstrijd buiten categorie. Daarna volgen Dwars door West-Vlaanderen, Nokere Koerse, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde en - eventueel - Parijs-Roubaix. Zeker niét op het menu: de E3 Harelbeke. (DNR)

