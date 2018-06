Van Aert (13de) "Nog niet op niveau" Ook zij bleven onzichtbaar 25 juni 2018

"Ik ben nog in volle opbouw en ben nog niet op het niveau om in dit soort koersen een rol van betekenis te spelen", zei Wout van Aert (24, Veranda's Willems-Crelan). "Na 200 kilometer was het harken op de lange stukken vals plat. Dat ik op het einde Greg Van Avermaet klop in een spurtje, geeft wel nog een goed gevoel." (BA)