Van 8 naar 10 semiprofessionele refs 15 maart 2018

De Pro League zet zwaar in op een betere arbitrage. Zo heeft de raad van bestuur beslist om het budget voor de semiprofessionele refs op te trekken. Op die manier zal het Belgische voetbal volgend seizoen niet langer acht, maar wel tien semiprofessionele scheidsrechters tellen. Wie Delferière, Boucaut, Lardot, Vertenten, Lambrechts, Visser, Van Driessche en Verboomen zullen vervoegen, is nog niet beslist. Daarnaast kwamen we te weten dat de Pro League een extra bedrag van 175.000 euro voorziet om acht nieuwe videorefs op te leiden. Vanaf volgend seizoen zullen die in elke competitiematch ingezet worden, wat maakt dat een discussie over het voortbestaan van de Reviewcommissie zich opdringt. In theorie wordt die onnodig als er VAR (video assistant referee) aanwezig is. De Reviewcommissie zal straks in play-off 1 geen dienst doen (want daar zit bij elke wedstrijd een videoref in het busje), wel in play-off 2.

