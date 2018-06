Van 3 naar 44 trajectcontroles op snelwegen binnen halfjaar 22 juni 2018

Tegen 2019 komen er 41 nieuwe trajectcontroles op onze snelwegen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid in het parlement. Vlaanderen telt momenteel slechts drie trajectcontroles op snelwegen: tussen Wetteren en Erpe-Mere in beide richtingen en in Gentbrugge. Deze zomer komt daar een controle tussen Woluwe en Heverlee bij en één tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Tegen begin volgend jaar zal het aantal exponentieel toenemen. Waar de federale overheid een camera met nummerplaatherkenning plaatst in de strijd tegen criminaliteit, wil Vlaanderen een trajectcontrole introduceren. Ook op kleinere wegen komen er trajectcontroles. Alle traditionele flitscamera's zullen uitgerust worden met een mogelijkheid tot trajectcontrole.

