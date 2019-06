Exclusief voor abonnees Van 24 konijnen naar 10 miljard 3 08 juni 2019

Vandaag huppelen in Australië véle tientallen miljoenen konijnen rond, ooit waren dat er 24. Jawel, exact 24. Omdat de steenrijke ingeweken Engelsman Thomas Austin tijdens zijn geliefkoosde jacht wel eens wat anders wilde schieten dan alleen maar kangoeroes, liet hij in 1859 vanuit zijn thuisland speciaal wat fazanten, patrijzen én dus die 24 konijnen overvaren. Kwestie dat zijn landgoed in Victoria hem toch net iets meer aan zijn thuisland zou doen denken. Dat al die dieren van nature niet in Australië voorkwamen? "Ach, dat zal weinig kwaad kunnen", werd naar verluidt uit zijn mond opgetekend. Dat konijnen kweken als ..., had blijkbaar niemand voorzien. Amper tien jaar na hun aankomst, werden alleen al rond Victoria jaarlijks 2.000.000 konijnen doodgeschoten zonder dat de populatie onder controle werd gekregen. In 1880 loofde de overheid in de krant zelfs een beloning van 25.000 pond uit voor wie met de ultieme oplossing zou komen. Tevergeefs: in 1920, op het hoogtepunt van de konijnenplaag, huppelden in heel Australië naar schatting 10 miljard konijnen rond - of: 2.000 per vierkante kilometer. Door enkele in het labo gecreëerde biologische virussen op de dieren los te laten, kon de konijnenpopulatie de voorbije decennia wél gedecimeerd én op peil gehouden worden.

