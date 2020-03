Exclusief voor abonnees Van 2.000 naar 10.000 testen per dag 26 maart 2020

00u00 0

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt om iedereen die mogelijk besmet is met corona te testen. Daarom wordt de testcapaciteit in ons land in een eerste fase opgekrikt van 2.000 naar 10.000 testen per dag. Dat besliste een taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer (Open Vld).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis