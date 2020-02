Exclusief voor abonnees Van 14 jaar cel naar vrijspraak voor 'Visboeren' 27 februari 2020

De Antwerpse broers Mohamed en Alee A., gekend als de 'Visboeren', gaan vrijuit voor de poging moord op Abdelhakim Z., alias 'Zotte Hakim'. Hij was op de Turnhoutsebaan in Borgerhout onder vuur genomen na een ruzie in het Antwerpse drugsmilieu. De twee broers, die verschillende viswinkels uitbaten, werden eerst tot 14 jaar cel veroordeeld, maar het hof van beroep spreekt hen nu vrij. Door een procedurefout moest het proces in Brussel worden overgedaan.

