Van 1 jaar cel naar vrijspraak voor beschadigen 73 wagens 23 januari 2018

Opmerkelijk arrest van het Brusselse hof van beroep. Een Zaventemnaar is vrijgesproken voor het beschadigen van 73 wagens in 2009. In eerste aanleg achtte de rechter hem schuldig en kreeg hij een celstraf van 1 jaar met uitstel. De man werd op heterdaad betrapt bij het bekrassen van een wagen vlak bij zijn woning. In diezelfde buurt werden ook 72 andere wagens op allerlei manieren beschadigd. "Dezelfde modus operandi", meenden de speurders en ze linkten hem ook aan deze feiten.Bovendien bekende hij aan de speurders, zij het niet in de aanwezigheid van een advocaat.

