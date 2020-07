Exclusief voor abonnees Van 0 naar 20 besmettingen in één week in Heusden-Zolder 15 juli 2020

In het Limburgse Heusden-Zolder is een nieuwe besmettingspiek vastgesteld: het aantal coronagevallen steeg er van 0 naar 20 in nog geen week tijd. Niemand heeft een idee van waar die besmettingshaard komt, zegt waarnemend burgemeester Marleen Hoydonckx (GOED). "De overheid probeert dit nu na te trekken en te zien waar we maatregelen kunnen nemen. Het is voor ons heel moeilijk, want we krijgen niet meteen info over wie mogelijk besmet is." Een gepland feestje van club Labyrinth voor 400 personen dit weekend is alvast geannuleerd, net als een evenement voor oud-mijnwerkers.

