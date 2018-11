Van 0-2 naar 5-2 nog nooit gebeurd 19 november 2018

0-2 voorkomen en toch nog 5-2 verliezen. Het is België nooit eerder overkomen. Eén keer mondde een 0-2-voorgift uit in een 4-2-nederlaag. Daarvoor moeten we al terug naar de oefeninterland bij Nederland in 1935. Vijf tegengoals: dat is van 2009 geleden - toen Frank Vercauteren nog bondscoach was en Timmy Simons aanvoerder. In de WK-kwalificatiecampagne bleek Spanje enkele maten te groot: 5-0. Gisteren overkwam het de Rode Duivels voor de achtste keer. (JSe)

