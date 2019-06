Exclusief voor abonnees Valverde wint bij rentree in Occitanie 21 juni 2019

Alejandro Valverde (39) heeft bij zijn rentree in La Route d'Occitanie meteen gewonnen. De wereldkampioen won bergop voor Eddie Dunbar. Na bijna twee maanden rust is het de tweede seizoenszege voor de Spanjaard van Movistar. Valverde is uiteraard ook leider in de Franse rittenkoers. (DMM)