Valverde stopt eind 2021 met koersen 30 maart 2019

Huidig wereldkampioen Alejandro Valverde (38) hangt in 2021 de fiets aan de haak. Dat vertelde de Spanjaard van Movistar in een interview met de Catalaanse krant El Periodico. "Ik rijd nog een extra seizoen na de Spelen in Tokio, en dan zal het wel volstaan." Concrete toekomstplannen heeft Valverde nog niet. "Misschien leg ik me toe op het jeugdteam dat ik in Murcia heb opgericht, of ik blijf verbonden aan Movistar." Eind 2021 zou de op dat moment 41-jarige Valverde negentien profseizoenen achter de rug hebben. (GVS)