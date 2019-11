Exclusief voor abonnees Valverde start opnieuw in Dwars door Vlaanderen 26 november 2019

Flanders Classics heeft de deelnames van Alejandro Valverde en Annemiek van Vleuten aan Dwars door Vlaanderen bevestigd. Voor Valverde (39) wordt het z'n vierde deelname, de Spanjaard deed voor het eerst mee in 2014. Verder keert de Kluisberg terug in het parcours. De helling zal tussen Roeselare en finishplaats Waregem van beide kanten worden beklommen. In totaal zullen de renners over twaalf verschillende heuvels moeten fietsen, Nokereberg blijft behouden als laatste beklimming. Dwars door Vlaanderen vindt in 2020 plaats op 1 april. Dit jaar was Mathieu van der Poel de beste in Waregem. (DMM)