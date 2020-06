Exclusief voor abonnees Valverde rijdt Tour en Vuelta 04 juni 2020

Movistar maakte gisteren z'n kopmannen bekend voor de drie grote rondes. Alejandro Valverde (40) en Enric Mas (25) delen het leiderschap in de Tour en de Vuelta. Marc Soler (26) wordt de enige kopman in de Ronde van Italië. Soler is een ex-winnaar van Parijs-Nice (2018). Mas werd tweede in de Vuelta van 2018. Veteraan Valverde begint aan zijn dertiende Tour en rijdt voor de veertiende keer de Vuelta, die hij won in 2009. "Ik voel me net zo opgewonden als tien jaar geleden", zegt Valverde. "Dit worden geen grote rondes als de andere. Daar moeten we ons voordeel mee doen. De Vuelta (20 oktober tot 8 november) blijft in het noorden van Spanje, waar het wellicht koud en slecht weer wordt." (MG)