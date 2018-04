Valverde openhartig over vijf heikele thema's: "Ronde van Vlaanderen wordt hoofddoel" TOPFAVORIET VALVERDE WIL ZICH IN 2019 TESTEN OP KASSEIEN Joeri De Knop

20 april 2018

08u30 0 De Krant Doorbreek het pantser en je krijgt de echte mens in Alejandro Valverde (37) te zien. Met een veelvoud van emoties en verlangens. 'El Imbatido', puur en onversneden, in vijf openhartige thema's. "Ik zag me na mijn val in Düsseldorf al voor de rest van mijn dagen met een knieprothese lopen."

DE ZWARE SCHADE NA ZIJN CRASH IN TOUR

"Dacht dat mijn carrière voorbij was"

"'Terminado. Mijn carrière zit erop, nooit zal ik nog aan sport doen', was mijn eerste vrees daar op het kletsnatte asfalt in Düsseldorf. (rolt zijn broekspijp op en toont zijn littekens) Mijn linkerknieschijf was doormidden, mijn scheenbeen kon je in twee lange repen uit elkaar trekken, mijn enkel was over. In gedachten zag ik me voor de rest van mijn dagen met een knieprothese lopen. Ik verloor 3 centimeter spiermassa rond mijn knie, 2 rond mijn kuit. Mijn kop vulde zich met immense twijfels. Pas na twee maanden zware revalidatie - 6 à 7 uur daags - zag ik weer een lichtpuntje schijnen. 'Misschien ben ik tóch nog coureur', drong het tot me door. Mijn ritzeges, begin februari in Valencia, voelden dan ook als een bevrijding. Ik ben gelukkig weer de oude. Al heb ik nog steeds twee schroeven in mijn linkerknie zitten. En staat hij, zoals je kan vaststellen, mas grande dan de rechter."

DE SPORTIEVE DOELEN DIE HEM NOG RESTEN

"In Innsbruck dé kans om WK te winnen"

"Wat ik graag van Merckx' rijke erelijst zou willen plukken? Eén eindzege in de Tour en één wereldtitel. (lacht) Dat eerste lukt wellicht nooit. Maar in Innsbruck krijg ik in september wel een uitgelezen kans om wereldkampioen te worden. Op een omloop die perfect bij mijn mogelijkheden past. Niet alleen bij de mijne, uiteraard. Ook Nibali en Alaphilippe zullen hun zinnen zetten op dit WK. Ik maak er zeker een hoofddoel van. Net zoals ik dat in 2019, bij leven en welzijn, eindelijk eens met de Ronde van Vlaanderen wil doen. Parijs-Roubaix? Waarom niet? El pavé me gusta, me motiva. De kasseien bevallen en motiveren me, ervaarde ik onlangs tijdens de verkenning van de negende Tourrit naar Roubaix. Ik verteer ze goed, rijd er redelijk soepel over. Alleen... het wordt moeilijk om de echte specialisten te kloppen. En de koers houdt ook risico in. (lacht) Vallen op stenen doet meer pijn dan op asfalt. Ik had het na afloop van de Waalse Pijl ook over Tokio 2020. Een mooie apotheose van mijn carrière - ik zal dan 40 zijn. Want hoeveel wielrenners kunnen zeggen dat ze vijf Olympische Spelen hebben meegemaakt?"

