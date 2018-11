Valverde ook in Dwars door Vlaanderen 27 november 2018

Net als vorig jaar neemt wereldkampioen Alejandro Valverde ook in 2019 deel aan de Vlaamse kasseiklassiekers. Valverde rijdt op woensdag 3 april Dwars door Vlaanderen en start vier dagen later ook in de Ronde van Vlaanderen. "Na de Ronde van Catalonië zakt Alejandro Valverde af naar onze koers. Daarna rijdt hij nog de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Natuurlijk zijn we blij de wereldkampioen in zijn eerste Belgische koers te mogen ontvangen", vertelde Dwars door Vlaanderen-organisator Carlo Lambrecht gisteren bij de voorstelling van het parcours voor 2019 in Waregem. (MG)