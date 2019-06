Exclusief voor abonnees Valverde nog niet zeker van Tour-deelname 07 juni 2019

Alejandro Valverde (39) komt volgens Marca weer in competitie in de Route d'Occitanie (20-23 juni). Toch is er twijfel. Valverde wil eerst volledig herstellen van het oedeem in zijn heiligbeen. "Ik weet nu zelfs niet of ik aan de Tour zal deelnemen." (DMM)