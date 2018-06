Valverde heerst in Route d'Occitanie 18 juni 2018

00u00 0

Een andere schaduwfavoriet voor de Tour, Alejandro Valverde (Movistar), zette de nieuwe Route d'Occitanie (ex-Route du Sud) naar zijn hand. De 38-jarige Spanjaard rekende zaterdag op de slotklim in Les Monts d'Olmes in de dichte mist af met medevluchters Navarro en Elissonde. Zondag viel hij in de slotfase van de laatste rit aan met Luis León Sánchez, maar in het zicht van de finish werd hij nog geremonteerd door de Fransman Anthony Roux (Groupama-FDJ). Opvallende uitspraak na afloop: "In de Tour werk ik voor Quintana en Landa." Dan tóch geen drie kopmannen? (JDK)